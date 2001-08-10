Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2021
Сегодня 18:04
72,72|86,51|66,91
Южносахалинцев ждут очередные отключения воды
16:51, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВ   Д России по Сахалинской области.

По версии следствия, указанное лицо приняло незаконное решение об успешной сдаче тремя студентами техникума итоговой государственной аттестации и выдаче им дипломов о среднем профессиональном образовании по специальностям «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и «Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике».

При этом фактически граждане экзамены не сдавали. После получения дипломов в отсутствие у них необходимых знаний получили право на доступ к работам на производственных объектах повышенной опасности, относящихся к нефтегазодобывающей отрасли.

 Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?