Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВ Д России по Сахалинской области.

По версии следствия, указанное лицо приняло незаконное решение об успешной сдаче тремя студентами техникума итоговой государственной аттестации и выдаче им дипломов о среднем профессиональном образовании по специальностям «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и «Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике».

При этом фактически граждане экзамены не сдавали. После получения дипломов в отсутствие у них необходимых знаний получили право на доступ к работам на производственных объектах повышенной опасности, относящихся к нефтегазодобывающей отрасли.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.