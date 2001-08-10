17-летнего хабаровчанина задержали на Сахалине с десятками закладок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Хабаровского края 2004 года рождения, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин вступил в сговор с «кураторами», которые предложили ему заниматься незаконным бизнесом, а именно продажей наркотиков на территории Южно-Сахалинска.

Купив билет в областную столицу, молодой человек снял квартиру. Приобретя инструменты - изоленту, полимерные пакетики (zip-lock), весы и другое, злоумышленник расфасовал крупную партию наркотика на мелкие и начал распространять дурман на территории областного центра при помощи тайников-закладок. В момент закладки очередной партии он был задержан сотрудниками УКОН с поличным.

В ходе личного досмотра гражданина, а затем его съемного жилья сотрудники полиции изъяли несколько десятков свертков, обмотанных изолентой с кристаллообразным веществом зеленого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения - альфа-PVP «скорость». Кроме этого, стражи порядка обнаружили ранее оборудованные им тайники-закладки в черте Южно-Сахалинска.

В общей сложности сахалинские полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 600 грамм наркотических средств из которых можно было изготовить около 3000 разовых доз.

По данному факту Следственным Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.