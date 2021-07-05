Еще более миллиона рублей отдали сахалинцы мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники продолжают обманывать сахалинцев, представляясь сотрудниками банков. Чаще всего в таких случаях они сообщают жертвам неприятные новости о том, что с их банковских карт кто-то якобы пытается похитить денежные средства. Используя эффект неожиданности аферисты заставляют граждан отдавать им деньги. Чаще всего под влияние мошенников попадают пенсионеры, которые более доверчивы и меньше разбираются в операциях, связанных с использованием электронных денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Таким образом мошенники поступили и с 65-летней жительницей областного центра, похитив у нее 1 миллион рублей. Выяснилось, что ранее заявительнице поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что в популярном приложении для покупки недвижимости кто-то пытается произвести мошеннические действия с ее банковским счетом. Позже ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтвердил вышеуказанные слова. Спустя какое-то время с потерпевшей связалась уже женщина, которая представилась главным специалистом банка, сообщив ей, что деньги с банковского счета необходимо срочно перевести на застрахованные счета. Заявительница последовала указаниям мошенников и направилась к ближайшему банкомату, где сняла сначала 400 тысяч рублей, а позже еще 600 тысяч рублей. Все деньги она перевела по номерам, которые ей указали звонившие.

Подобным способом мошенники лишили 67-летнюю гражданку 185 тысяч рублей. Ей тоже позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о том, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, чтобы избежать этого, пенсионерке необходимо самостоятельно оформить кредит на сумму 180 тысяч рублей. После получения займа потерпевшая при помощи банкомата в отделении банка перевела 185 тысяч рублей со своего счета на номера, которые ей указал звонивший. Таким образом женщина, сама не осознавая того, отдала свои деньги аферистам.

В некоторых случаях мошенники используют более сложные схемы, чтобы запутать граждан и заставить их отдать им деньги.

Так произошло и с 56-летней жительницей Южно-Сахалинска, которая перевела мошенникам около 50 тысяч рублей.

Ранее женщине поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил потерпевшей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Услышав это, гражданка поняла, что это мошенники и завершила разговор. Позже ей поступил уже другой звонок. На этот раз звонила девушка, которая представилась уже юристом банка и сообщила заявительнице, что некий гражданин совершил покупку, используя данные кредитки потерпевшей, в связи с чем ее необходимо заблокировать и оформить заявку на новую. Потерпевшая сообщила мошеннице данные, указанные на банковской карте, а также ключевое слово. Через некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что приложение мобильного банка будет временно заблокировано и, чтобы избежать потери денежных средств, их необходимо перевести на безопасный счет. Поняв, что ее снова пытаются обмануть, заявительница бросила трубку, но было уже поздно. Позже женщине пришло сообщение о списании денег с ее счета.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.