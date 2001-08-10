На Сахалине 21-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за экстремизм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещённой на территории

Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», признанного виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК России, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.

Установлено, что 21-летний выходец из республики центрально-азиатского региона неоднократно размещал в социальных сетях

сети «Интернет» в открытом доступе фото-, аудио- и видеоматериалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.

Решением суда фигурант уголовного дела приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной

с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 3 года.

УФСБ России по Сахалинской области акцентирует внимание

на действующие нормы российского законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма. За преступления, совершённые в данной области, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.