На Сахалине 21-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за экстремизм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении сторонника запрещённой на территории
Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», признанного виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК России, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.
Установлено, что 21-летний выходец из республики центрально-азиатского региона неоднократно размещал в социальных сетях
сети «Интернет» в открытом доступе фото-, аудио- и видеоматериалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.
Решением суда фигурант уголовного дела приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 3 года.
УФСБ России по Сахалинской области акцентирует внимание
на действующие нормы российского законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма. За преступления, совершённые в данной области, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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