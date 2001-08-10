Сахалинец украл из подъезда электроинструменты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о краже электроинструментов на сумму 45 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что заявитель работает в организации, которая занимается установкой натяжных потолков. В день кражи мужчина вместе с другими рабочими он отправился на заказ в один из домов по улице Советской. Поднявшись на четвертый этаж, бригада оставила инструменты, после чего спустилась вниз, чтобы забрать остальные материалы. Вернувшись, мужчины не обнаружили оставленного там имущества.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили личность гражданки, которая причастна к данной краже. Ей оказалась 44-летняя жительница вышеуказанного дома. В день кражи она вышла на лестничную площадку и увидела оставленные без присмотра шуруповерт и перфоратор. Оглядевшись вокруг и убедившись, что рядом никого нет, она похитила инструменты и занесла их в квартиру. Когда на место прибыли сотрудники полиции, женщина попыталась избавиться от краденного, выбросив имущество в окно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и передано законному владельцу.