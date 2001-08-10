Жительница Южно-Сахалинска предстанет перед судом за повреждение и угон иномарок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в нескольких фактах умышленного повреждения чужого имущества и угонах автомобилей.
Установлено, что 6 июля прошлого года обвиняемый, находясь в районе улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске, обратил внимание на припаркованные возле жилого дома автомобили. Мужчина из хулиганских побуждений взобрался на одну из иномарок и начал перепрыгивать с одной на другую. Таким образом фигурант умышленно повредил 8 транспортных средств, причинив владельцам ущерб на общую сумму более 325 тысяч рублей. Со слов обвиняемого данный поступок он совершил с целью привлечения внимания СМИ к его персоне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Позже, уже 29 июля, находясь в том же самом дворе, также из хулиганских побуждений злоумышленник взобрался на припаркованную рядом иномарку и начал прыгать по ней. В результате данных действий на крыше и капоте машины образовались механические повреждения в виде вмятин. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
На следующий день, находясь уже в районе улицы Пограничной, фигурант решил угнать припаркованный рядом с жилым домом автомобиль. Машина оказалась не заперта, и злоумышленник беспрепятственно проник в салон иномарки. В замке зажигания обвиняемый обнаружил ключ, при помощи которого он завел автомобиль и скрылся на нем с места преступления. Проехав на машине по улицам города, обвиняемый отправился в район улицы Комсомольский к тому дому, где им были совершены ранее описанные преступления.
Уже в феврале нынешнего года, фигурант совершил еще один угон иномарки аналогичным способом, находясь, в районе улицы Есенина. Проехав по улицам Южно-Сахалинска и Корсакова, обвиняемый вернулся к парковке, откуда был угнан автомобиль. На месте мужчина был задержан правоохранителями и доставлен в городской отдел полиции.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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