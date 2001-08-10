Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городской отдел полиции Южно-Сахалинска поступило заявление от 73-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила о краже принадлежащей ей сумки, в которой находились около 4 тысяч рублей, паспорт и документы на квартиру, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе разбирательства полицейским стало известно, что в день кражи потерпевшая пришла к своей дочери домой. Там помимо родственницы находилось еще двое неизвестных заявительнице мужчин, которые были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина выгнала их. После того, как они ушли, потерпевшая обнаружила пропажу сумки. Полицейские оперативно установили личность гражданина, задержали его и доставили в отдел полиции. Им оказался 31-летний житель Южно-Сахалинска, один из вышеуказанных мужчин. Выяснилось, что он, выходя из квартиры, увидел в прихожей сумку. Предполагая, что внутри может быть что-нибудь ценное, злоумышленник похитил ее.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.