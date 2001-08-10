Тихоокеанское
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Трое сахалинцев предстанут перед судом за организацию подставных фирм

Трое сахалинцев предстанут перед судом за организацию подставных фирм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Также одному из фигурантов инкриминируется организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.  

Установлено, что в марте прошлого года один из обвиняемых решил создать юридическую организацию на подставное лицо для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с целью личного обогащения. Для реализации задуманного фигурант предложил двум своим знакомым за денежное вознаграждение помочь ему в осуществлении плана. Задача последних заключалась в поиске того самого подставного лица, за которое фигурант обещал по 10 тысяч рублей каждому. Найдя человека, ведущего асоциальный образ жизни, обвиняемые оформили на данного гражданина с его согласия фирму. Последний понимал, что выполнять обязанности руководителя он не будет. Позже злоумышленники аналогичным образом оформили еще две фирмы, но уже на других людей.   

В период времени с 3 апреля по 7 июля 2018 года главный фигурант организовал незаконное пребывание более 300 иностранных граждан на территории Сахалинской области, оформив с ними трудовые договоры от лица руководителей подставных фирм, заведомая зная, что те в свою очередь не будут выполнять предусмотренные обязательства по работе в вышеуказанных организациях. За регистрацию одного иностранца обвиняемый получал две тысячи рублей.

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