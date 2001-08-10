Трое сахалинцев предстанут перед судом за организацию подставных фирм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Также одному из фигурантов инкриминируется организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в марте прошлого года один из обвиняемых решил создать юридическую организацию на подставное лицо для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с целью личного обогащения. Для реализации задуманного фигурант предложил двум своим знакомым за денежное вознаграждение помочь ему в осуществлении плана. Задача последних заключалась в поиске того самого подставного лица, за которое фигурант обещал по 10 тысяч рублей каждому. Найдя человека, ведущего асоциальный образ жизни, обвиняемые оформили на данного гражданина с его согласия фирму. Последний понимал, что выполнять обязанности руководителя он не будет. Позже злоумышленники аналогичным образом оформили еще две фирмы, но уже на других людей.

В период времени с 3 апреля по 7 июля 2018 года главный фигурант организовал незаконное пребывание более 300 иностранных граждан на территории Сахалинской области, оформив с ними трудовые договоры от лица руководителей подставных фирм, заведомая зная, что те в свою очередь не будут выполнять предусмотренные обязательства по работе в вышеуказанных организациях. За регистрацию одного иностранца обвиняемый получал две тысячи рублей.