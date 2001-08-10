Сахалинские полицейские изобличили серийного мошенника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств.
Как стало известно, 31-летний житель города Краснодар осуществлял телефонные звонки руководителям различных учреждений области, выдавая себя за представителя районного надзорного органа. В ходе диалога злоумышленник под предлогом оказания помощи в получении положительного результата проверки деятельности учреждения, проводимой якобы московской комиссией, похищал денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пре с-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Подозреваемый говорил, что в настоящее время встретится возможности нет, так как он вместе с членами комиссии очень занят, но есть личная просьба. Часто она заключалась в пополнении баланса телефонов членов комиссии.
Также в разговоре с некоторыми потерпевшими он просил их приехать с печатью предприятия и паспортом для того, чтобы подписать акты проверки, при этом приобрести по пути в магазине коньяк для его вышестоящего руководства, за что деньги позже будут возвращены. Потом он сообщал, что алкоголь всё-таки не нужен и просил перевести денежные средства на баланс телефонов, подчёркивая о необходимости сохранения чеков.
На сегодняшний день установлена его причастность к 6 эпизодам противоправной деятельности в отношении сахалинцев. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Лучших выпускников наградили в Южно-Сахалинске
09:23 Сегодня В Поронайске наградили золотых медалистов
11:01 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения тигра Амура
11:45 Сегодня Островитянам предлагают определить "Сахалинские надежды"
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 13:02 Сегодня Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому
- 13:43 Вчера "Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
- 11:07 Вчера Анивский район приглашает гостей отметить День семьи, любви и верности
- 12:23 5 Июля Сахалинский театр кукол завершил юбилейный театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?