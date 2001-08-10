Сахалинские полицейские изобличили серийного мошенника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств.

Как стало известно, 31-летний житель города Краснодар осуществлял телефонные звонки руководителям различных учреждений области, выдавая себя за представителя районного надзорного органа. В ходе диалога злоумышленник под предлогом оказания помощи в получении положительного результата проверки деятельности учреждения, проводимой якобы московской комиссией, похищал денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пре с-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Подозреваемый говорил, что в настоящее время встретится возможности нет, так как он вместе с членами комиссии очень занят, но есть личная просьба. Часто она заключалась в пополнении баланса телефонов членов комиссии.

Также в разговоре с некоторыми потерпевшими он просил их приехать с печатью предприятия и паспортом для того, чтобы подписать акты проверки, при этом приобрести по пути в магазине коньяк для его вышестоящего руководства, за что деньги позже будут возвращены. Потом он сообщал, что алкоголь всё-таки не нужен и просил перевести денежные средства на баланс телефонов, подчёркивая о необходимости сохранения чеков.

На сегодняшний день установлена его причастность к 6 эпизодам противоправной деятельности в отношении сахалинцев. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество).