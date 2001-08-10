Лже-госавтоинспектор из Приморского края предлагал сахалинцам свои услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из УМВД России по Хабаровскому краю в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина, который занимался дистанционными мошенничествами в отношении жителей Сахалинской области и других субъектов России.

Как выяснилось, 32-летний уроженец Хабаровского края, проживающий в городе Находка Приморского края, с сентября прошлого года использовал мошенническую схему по предоставлению фиктивных услуг. Стремясь извлечь материальную выгоду, он вводил потерпевших в заблуждение и совершал хищение принадлежащих им денежных средств, внесенных в качестве предоплаты.

Фигурант создал в одной популярной социальной сети несколько страниц. Одна из них была ориентирована на жителей Сахалинской области и называлась "Поможем с ГИБДД в Южно-Сахалинске". Мужчина выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции и обещал помощь в получении водительского удостоверения, его возврата в случае лишения, открытии новой категории и тому подобное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Переписку с потерпевшими подозреваемый вёл в мессенджере мгновенного обмена сообщениями, где просил их при переводе денег писать "возврат долга".

Также установлено, что он промышлял фиктивной продажей автозапчастей. Для этого злоумышленник вступал в тематические группы на площадке мессенджера, где излагал ложные сведения о поставке деталей, за что люди переводили ему предоплату. После получения денежных средств подозреваемый переставал выходить на связь.

Фигурант прибегал в строгому соблюдению мер конспирации, часто менял телефоны, сим-карты, использовал различные банковские карты для обналичивания похищенных денежных средств.

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску и следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Предварительная сумма ущерба по указанным уголовным делам составила около 160 тысяч рублей. Кроме того, оперативники располагают данными о том, что гражданин причастен к совершению ряда аналогичных преступлений. Ведётся следствие.