На Сахалине установили подозреваемого в серии грабежей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу поступил ряд заявлений о том, что в период с 29 июня по 3 июля шесть магазинов районного центра подверглись налётам. Неизвестный молодой человек заходил в торговую точку, похищал продукты питания и напитки, с которыми скрывался. В результате его противоправных действий сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин, приехавший год назад с материка на сезонные заработки. На сегодняшний день он оказался в затруднительном материальном положении.
В настоящее время гражданин активно оказывает содействие органу предварительного расследования, обещая возместить потерпевшим причинённый им ущерб. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьёй 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Лучших выпускников наградили в Южно-Сахалинске
09:23 Сегодня В Поронайске наградили золотых медалистов
11:01 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения тигра Амура
11:45 Сегодня Островитянам предлагают определить "Сахалинские надежды"
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 13:02 Сегодня Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому
- 13:43 Вчера "Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
- 11:07 Вчера Анивский район приглашает гостей отметить День семьи, любви и верности
- 12:23 5 Июля Сахалинский театр кукол завершил юбилейный театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?