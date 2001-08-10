На Сахалине установили подозреваемого в серии грабежей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу поступил ряд заявлений о том, что в период с 29 июня по 3 июля шесть магазинов районного центра подверглись налётам. Неизвестный молодой человек заходил в торговую точку, похищал продукты питания и напитки, с которыми скрывался. В результате его противоправных действий сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин, приехавший год назад с материка на сезонные заработки. На сегодняшний день он оказался в затруднительном материальном положении.

В настоящее время гражданин активно оказывает содействие органу предварительного расследования, обещая возместить потерпевшим причинённый им ущерб. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьёй 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.