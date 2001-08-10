Житель Южно-Сахалинска задержан за изготовление и хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном храненим, изготовлении без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что примерно в конце сентября прошлого года обвиняемый в вечернее время направился в лесной массив, чтобы выгулять свою собаку. Питомец убежал, и фигурант бросился за ним. Так мужчина вышел на поляну, где увидел обработанный от травы участок, на котором произрастало не менее 20 кустов конопли. Обвиняемый оборвал все листья с них и сложил части растений в черный полиэтиленовый пакет, после чего, забрал собаку и направился домой. Зайдя в квартиру, мужчина спрятал пакет на балкон, чтобы его не увидели жена и ребенок. На следующий день, оставшись дома один, фигурант достал листья конопли из пакета и высушил их в электропечи, после чего изготовил из них гашишное масло. Уже его фигурант собрал в медицинский шприц объемом 25 куб см, а часть из него переместил в другой объемом 12 куб см. Далее полученный наркотик обвиняемый смешал с табаком и расфасовал по 7 небольшим полимерным пакетам, 6 из которых сложил в металлическую банку и спрятал на балконе. Один пакетик с полученной смесью фигурант оставил при себе.
На протяжении примерно 3 месяцев мужчина употреблял наркотик путем курения. Потом, уже в апреле нынешнего года обвиняемый достал оставшийся шприц объемом с наркотической смесью, которую расфасовал еще по 8 полимерным пакетикам, в один из которых он добавил табак. Часть полученной смеси фигурант употребил, а часть убрал в полимерный пакет из-под пачки сигарет, положил в карман и держал при себе до задержания сотрудниками полиции.
В ходе осмотра жилого помещения правоохранители изъяли 8, 52 грамма масла каннабиса, а также смесь гашишного масла и табака 1,77 грамм.
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