Житель Южно-Сахалинска задержан за изготовление и хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном храненим, изготовлении без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что примерно в конце сентября прошлого года обвиняемый в вечернее время направился в лесной массив, чтобы выгулять свою собаку. Питомец убежал, и фигурант бросился за ним. Так мужчина вышел на поляну, где увидел обработанный от травы участок, на котором произрастало не менее 20 кустов конопли. Обвиняемый оборвал все листья с них и сложил части растений в черный полиэтиленовый пакет, после чего, забрал собаку и направился домой. Зайдя в квартиру, мужчина спрятал пакет на балкон, чтобы его не увидели жена и ребенок. На следующий день, оставшись дома один, фигурант достал листья конопли из пакета и высушил их в электропечи, после чего изготовил из них гашишное масло. Уже его фигурант собрал в медицинский шприц объемом 25 куб см, а часть из него переместил в другой объемом 12 куб см. Далее полученный наркотик обвиняемый смешал с табаком и расфасовал по 7 небольшим полимерным пакетам, 6 из которых сложил в металлическую банку и спрятал на балконе. Один пакетик с полученной смесью фигурант оставил при себе.

На протяжении примерно 3 месяцев мужчина употреблял наркотик путем курения. Потом, уже в апреле нынешнего года обвиняемый достал оставшийся шприц объемом с наркотической смесью, которую расфасовал еще по 8 полимерным пакетикам, в один из которых он добавил табак. Часть полученной смеси фигурант употребил, а часть убрал в полимерный пакет из-под пачки сигарет, положил в карман и держал при себе до задержания сотрудниками полиции.

В ходе осмотра жилого помещения правоохранители изъяли 8, 52 грамма масла каннабиса, а также смесь гашишного масла и табака 1,77 грамм.