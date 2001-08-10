Сахалинец предложил 100 тысяч автоинспектору, чтобы тот не заметил браконьерского краба
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором г.Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г.Южно-Сахалинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных бездействий).
Органом предварительного расследования установлено, что 14 мая 2021 года обвиняемый во время управления автомобилем был остановлен сотрудником ГИБДД с целью проверки документов и досмотра транспортного средства.
В ходе досмотра в салоне обнаружено 112 пластмассовых упаковок с замороженным мясом краба и 3 живые особи камчатского краба, документы о законности происхождения которых отсутствовали, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.
С целью избежать привлечения к ответственности, обвиняемый предложил сотруднику ГИБДД денежные средства, но получил отказ. Тогда водитель, находясь в служебном автомобиле, вновь предложил сотруднику полиции 100 000 рублей и положил их на коврик заднего сиденья. Однако последний вновь отказался.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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