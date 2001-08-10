Амурчанка прилетела на Сахалин за рыбой, отобрала телефон у местной жительницы и вернулась на родину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 31-летней жительницы Амурской области в совершении грабежа.

Органом предварительного расследования установлено, что летом 2020 г. обвиняемая прибыла в с. Стародубское Долинского района на заработки на период лососевой путины, где 21 июня 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков открыто похитила сотовый телефон у местной жительницы. С похищенным имуществом обвиняемая скрылась, а затем уехала к постоянному месту жительства за пределы Сахалинской области.

В ходе расследования уголовного дела отделением дознания ОМВД России по городскому округу "Долинский" неоднократно принимались незаконные решения о приостановлении расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в том числе после получения сведений о женщине, использовавшей похищенный сотовый телефон, и её фотографии.

Незаконные решения о приостановлении расследования отменялись городской прокуратурой, в отношении должностных лиц органа дознания принимались меры прокурорского реагирования.

По результатам дополнительного расследования место нахождения злоумышленницы установлено в г. Благовещенске Амурской области, после производства необходимых следственных действий ей предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.