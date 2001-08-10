В Невельске пьяный водитель сбил женщину с ребенком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельской городской прокуратурой контролируется расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11.07.2021 года, в котором пострадал пятилетний ребенок и молодая женщина.
Органом предварительного расследования установлено, что 11.07.2021 шода в вечернее время водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, двигался по ул.Физкультурной, но в районе дома № 1 в г.Невельске не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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