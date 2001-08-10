Полиция задержала сахалинца, распространяющего фейки в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области в результате мониторинга одной из популярных социальных сетей установили 35-летнего жителя Южно-Сахалинска, подозреваемого в злоупотреблении свободой массовой информации.

Полицейские выяснили, что мужчина зарегистрировался в сервисе для создания и просмотра коротких видео, где опубликовал в свободном доступе личную запись с недостоверными сведениями. В ней он рассказал, что якобы теперь гражданам Сахалинской области от 12 до 17 лет для посещения автозаправок и образовательных учреждений необходимо наличие справки об отсутствии короновирусной инфекции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений…).

По словам мужчины, данную публикацию он разместил для привлечения к своему каналу новых подписчиков. Мужчине грозит штраф до ста тысяч рублей.