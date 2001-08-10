На Сахалине скучающий рыбак разорил базу отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина, который обвиняется в совершении кражи имущества на сумму около 950 тысяч рублей, а также в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 16 мая мужчина отправился на личном автомобиле к озеру Изменчивое на рыбалку. Находясь на месте, фигурант решил прогуляться вдоль берега. По пути он обратил внимание на расположенную там базу отдыха. Доступ на ее территорию был свободный. Обвиняемый решил воспользоваться тем, что там никого нет. Подойдя к первому дому, он выбил камнем стеклопакет в окне первого этажа и через разбитое стекло проник внутрь. Проникнув, он стал осматриваться и увидел две двери, которые были закрыты. При помощи найденного на полу металлического обрезка он отжал створку одной из них. От давления разбились стеклянные вставки и дверь открылась. Внутри помещения фигурант увидел лодочные моторы, генераторы, удочки и другое ценное имущество. Взломав таким же способом другую дверь, обвиняемый попал в гараж. Там он обнаружил мотоцикл, квадроцикл, мопед и два аккумулятора. Далее фигурант направился к другому дому. Одно из окон было приоткрыто, через него злоумышленник и проник внутрь, сломав створку и отогнув его. Внутри помещения он обнаружил 2 телевизора и зимний мужской костюм. Все вышеуказанные вещи фигурант решил похитить. Для этого он вернулся к своему автомобилю и подъехал на нем к одному из домов. Часть имущества фигурант сложил в машину и отвез к себе в Южно-Сахалинск. Далее он направился к своим знакомым, у которых попросил на время грузовик. На нем злоумышленник вывез оставшееся имущество, среди которого были мотоцикл, квадроцикл и мопед. Ущерб составил около 950 тысяч рублей.

Также за разбитые стеклянные вставки дверей, стеклопакет и сломанное окно фигурант обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба в размере 40 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.