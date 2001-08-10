Сахалинец устроился охранником в магазин и обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 июля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летнего предпринимателя. Мужчина сообщил, что из его магазина было похищено около 58 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, сотрудник охраны указанного магазина. Мужчина был доставлен в отдел полиции и допрошен. Выяснилось, что в день кражи подозреваемый находился на рабочем месте. Он знал, что в комнате охраны в специальном ящике хранилась выручка магазина за сутки. В обеденное время мужчина с помощью ключа открыл ящик и похитил оттуда деньги. Спрятав их в карман, подозреваемый покинул помещение магазина и скрылся.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенных денег изъята и передана владельцу. Остальное подозреваемый возместит заявителю, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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