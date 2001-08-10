Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2021
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14:58, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двоим юным сахалинцам, которых покусали собаки, выплатят компенсацию за моральный вред

Двоим юным сахалинцам, которых покусали собаки, выплатят компенсацию за моральный вред

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской прокурор обратился в суд в интересах двух несовершеннолетних  с исками о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в связи с нападением на детей безнадзорных собак.

Основанием для обращения прокуратуры в суд явились результаты прокурорской проверки по публикациям СМИ о нападении на несовершеннолетних безнадзорных животных.

В судебном заседании установлено, что администрацией МО ГО "Долинский" обязанность по регулированию численности животных без владельцев на территории района надлежащим образом не исполняется, и нападения безнадзорных животных на несовершеннолетних находятся в непосредственной связи с бездействием органа местного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

По результатам рассмотрения исковых заявлений суд согласился с доводами прокурора и с учетом характера причиненного вреда здоровью, степени нравственных страданий, взыскал в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда.

Решения суда в законную силу не вступили.

Одновременно прокуратурой приняты меры реагирования в связи с ненадлежащим исполнением муниципалитетом обязанностей по регулированию численности безнадзорных животных на территории района.

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