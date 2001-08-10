Двоим юным сахалинцам, которых покусали собаки, выплатят компенсацию за моральный вред

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской прокурор обратился в суд в интересах двух несовершеннолетних с исками о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в связи с нападением на детей безнадзорных собак.

Основанием для обращения прокуратуры в суд явились результаты прокурорской проверки по публикациям СМИ о нападении на несовершеннолетних безнадзорных животных.

В судебном заседании установлено, что администрацией МО ГО "Долинский" обязанность по регулированию численности животных без владельцев на территории района надлежащим образом не исполняется, и нападения безнадзорных животных на несовершеннолетних находятся в непосредственной связи с бездействием органа местного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

По результатам рассмотрения исковых заявлений суд согласился с доводами прокурора и с учетом характера причиненного вреда здоровью, степени нравственных страданий, взыскал в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда.

Решения суда в законную силу не вступили.

Одновременно прокуратурой приняты меры реагирования в связи с ненадлежащим исполнением муниципалитетом обязанностей по регулированию численности безнадзорных животных на территории района.