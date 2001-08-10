Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2021
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12:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В сахалинской спизуле нашли гельминтов

В сахалинской спизуле нашли гельминтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности пищевой продукции" при исследовании партии живой спизулы производителя из Сахалинской области.

Исследования производились в рамках производственного контроля.

При проведении лабораторных испытаний в партии моллюсков весом 10 тонн обнаружены живые личинки гельминтов.

Попадая в организм человека, гельминты могут вызвать аллергическую реакцию, сопровождающуюся острой желудочно-кишечной болью, лихорадкой, тошнотой, одышкой, кишечной непроходимостью и другими осложнениями.

Как поясняют специалисты лаборатории, чтобы предотвратить опасность заражения, продукцию необходимо заморозить при температуре минус 20 ºС – не менее 24 часов, при минус 30 ºС – в течение 10 минут, или подвергнуть тепловой обработке и консервированию.

Информация о результатах исследования была доведена до производителя продукции.

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