На Сахалине задержали дачного вора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении серии краж с дачных домов, в том числе хищении с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, находясь в частном секторе Долинска, обратил внимание на один из дачных участков. На его территории находился двухэтажный дом с открытой настежь дверью. Рядом с ним на огороде работали две женщины. Воспользовавшись тем, что они отвлечены, фигурант открыл щеколду на калитке и направился к дому. На веранде фигурант обнаружил дамскую сумку, в которой находился сотовый телефон одной из гражданок. Злоумышленник похитил его и также незаметно покинул территорию, закрыв за собой калитку. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Позже обвиняемый обнаружил в телефоне сообщения от банка. Поняв, что к абонентскому номеру потерпевшей привязана банковская карта, он решил похитить деньги и совершил перевод 5 тысяч рублей на кредитку своему знакомому. После этого он достал из телефона сим-карту и выкинул ее.

В тот же день фигурант совершил еще одну кражу с дачного участка. На его пути был расположен небольшой дом, а рядом с ним на огороде работала женщина. Фигурант, воспользовавшись тем, что та отвлечена, проник в помещение и обнаружил на кухонном столе смартфон. Он схватил его и, спрятав в карман, покинул участок. Примерно через неделю мужчина аналогичным способом похитил еще один смартфон стоимостью 10 тысяч рублей и 1200 рублей наличными с территории другого дачного участка. Все гаджеты фигурант впоследствии продал.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.