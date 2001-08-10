Сахалинец, возвращавшийся с рыбалки, заглянул к родственнице и обокрал ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Быков, который обвиняется в совершении кражи, рассказали ТИА "Отсрова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 7 июня рано утром обвиняемый, находясь в селе Быков, в состоянии алкогольного опьянения возвращался с рыбалки домой. Проходя мимо сторожки на автостоянке, где работает его родственница, фигурант решил зайти к ней пообщаться. В помещении никого не оказалось. Оглянувшись по сторонам, мужчина увидел на столе женскую сумку. Заглянув в неё, он обнаружил крупную сумму денег. Как оказалось, там находилось примерно 135 тысяч рублей различными купюрами. Часть денег фигурант решил похитить: 7 тысяч 700 рублей. Остальное он брать не стал, чтобы сразу не обнаружили пропажу. Также на столе лежали конфеты, несколько из них мужчина прихватил с собой. Впоследствии, похищенные деньги фигурант потратил на личные нужды, отдав часть денег сожительнице, не сообщив об их происхождении.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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