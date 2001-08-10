Еще три сахалинца отдали свои деньги мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За помощью к полицейским обратились три гражданина, ставшие жертвами телефонного мошенничества. Двое из них хотели через одну из популярных социальных сетей приобрести товар для личного использования, и их даже не смутила необходимость внесения предоплаты псевдомагазину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Так, 24-летняя девушка из областного центра увидела в сети один из каналов по продаже спортивной одежды. Связавшись с продавцом, потерпевшая заказала спортивную одежду стоимостью почти три тысячи рублей. После перечисления денег на указанный аферистом банковский счет, он перестал выходить на связь, а соответствующий канал удалил.
На аналогичную уловку мошенника попалась и 31-летняя гражданка, решившая приобрести стул. После отправленной за товар предоплаты в размере шести тысяч рублей, злоумышленник сообщил ей, что заказ выслан, а через несколько дней перестал отвечать на сообщения и удалил объявление.
Третий факт противоправного деяния произошел в Анивском районе. Пенсионерке 1958 года пришло смс-сообщение якобы от подруги о том, что сейчас проходит акция, которой предусмотрено вознаграждение на банковскую карту. Все, что требуется от женщины, это ввести реквизиты кредитки и отправить смс-подтверждения своего участия. Как только потерпевшая произвела эти действия, с ее счета были списаны почти 100 тысяч рублей.
По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.
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