Еще три сахалинца отдали свои деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За помощью к полицейским обратились три гражданина, ставшие жертвами телефонного мошенничества. Двое из них хотели через одну из популярных социальных сетей приобрести товар для личного использования, и их даже не смутила необходимость внесения предоплаты псевдомагазину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, 24-летняя девушка из областного центра увидела в сети один из каналов по продаже спортивной одежды. Связавшись с продавцом, потерпевшая заказала спортивную одежду стоимостью почти три тысячи рублей. После перечисления денег на указанный аферистом банковский счет, он перестал выходить на связь, а соответствующий канал удалил.

На аналогичную уловку мошенника попалась и 31-летняя гражданка, решившая приобрести стул. После отправленной за товар предоплаты в размере шести тысяч рублей, злоумышленник сообщил ей, что заказ выслан, а через несколько дней перестал отвечать на сообщения и удалил объявление.

Третий факт противоправного деяния произошел в Анивском районе. Пенсионерке 1958 года пришло смс-сообщение якобы от подруги о том, что сейчас проходит акция, которой предусмотрено вознаграждение на банковскую карту. Все, что требуется от женщины, это ввести реквизиты кредитки и отправить смс-подтверждения своего участия. Как только потерпевшая произвела эти действия, с ее счета были списаны почти 100 тысяч рублей.

По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.