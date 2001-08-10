Сахалинка получала денежные выплаты на несуществующих детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой проведена проверка законности получения социальных выплат местной жительницей.

Установлено, что Центром социальной поддержки Сахалинской области на основании представленных женщиной свидетельств о рождении двоих детей, ей произведены социальные выплаты на общую сумму свыше 180 тыс рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. При этом, свидетельства о рождении детей регистрирующими органами не выдавались, записи актов о их рождении в органах ЗАГС отсутствуют.

На основании направленных городским прокурором материалов проверки следственными органами в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Расследование данного дела взято городской прокуратурой на контроль.