Героин, кокаин, мефедрон и другие наркотики изъяли при обыске у жителя Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В результате проведённых УФСБ России по Сахалинской области мероприятий пресечена противоправная деятельность 38-летнего областного жителя, причастного к незаконному сбыту наркотических средств на территории Сахалинской области.
В рамках спецоперации по месту проживания указанного лица обнаружены и изъяты наркотические средства общей массовой более 400 грамм (в их числе: героин, кокаин, каннабис, мефедрон, N-метилэфедрон
и пр.), приготовленные к сбыту, а также упаковочные материалы, электронные весы и банковские карты, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.
В отношении гражданина Российской Федерации следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Фигурант уголовного дела заключён под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
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