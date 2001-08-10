Организаторам игорного бизнеса на Сахалине дали разные сроки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении группы лиц, организовавших на территории Сахалинской области незаконный игорный бизнес, рассказали ТИА "Острова" в Управлении ФСБ РФ по Сахалинской обалсти.
В результате проведённых УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со следственным отделом по г. Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в 2019 году в областном центре была пресечена деятельность 7 местных жителей, организовавших проведение азартных игр в специально арендованном ими для этих целей жилом помещении.
Фигуранты уголовных дел признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК России. Судом им назначены следующие наказания: одного злоумышленника приговорили к лишению свободы на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима, троих – к различным срокам лишения свободы от 1,5 лет до 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, остальным соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы от 1 год 3 месяцев до 1 года условно с испытательными сроками.
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