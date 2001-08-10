Сахалинца подозревают в подделке ПЦР-теста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июля органом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина, в действиях которого усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (Изготовление официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь по месту своего проживания, внёс заведомо ложные сведения в документ о том, что результат на исследование SARS-CoV-2 является отрицательным, что свидетельствует об отсутствии у гражданина заболевания "COVID-19".

Недействительные результаты он изготовил для своих троих родственников в период действия ограничительных мер при прохождении эпидемиологического контроля по прибытию в Сахалинскую область.

Тем не менее, указанные граждане сдавали в аэропорту тесты на отсутствие коронавирусной инфекции.

В содеянном мужчина раскаивается, вину признает в полном объёме.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.