Сахалинца расплатилась за проезд наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая, будучи потребителем наркотических средств синтетической группы, приобрела их посредством популярного мессенджера. В апреле женщине написала знакомая о просьбе сбыть ей наркотик на безвозмездной основе. На следующий день фигурантка положила полимерный пакетик с дозой метилэфедрона весом 0.07 грамма в пачку из-под сигарет и спрятала его в картонную коробку в подъезде. Вернувшись домой, также посредством мессенджера обвиняемая сообщила своей знакомой о местонахождении наркотика. Та, в свою очередь, получив сообщение, забрала свёрток из тайника. Позже он был изъят сотрудниками полиции при личном досмотре.
В это время фигурантка отправилась со знакомым мужчиной в Южно-Сахалинск за так называемой "закладкой", которую заказала ранее в интернет-магазине через мессенджер. Водителю обвиняемая за каждую поездку платила 2 с половиной тысячи рублей. Приехав в Луговое, она забрала из тайника купленный наркотик, после чего они поехали обратно в Долинск. Добравшись до места, обвиняемая сообщила знакомому, что у нее нет денег, чтобы заплатить за поездку, поэтому она может поделиться наркотиком, на что тот согласился. Фигурантка отсыпала часть наркотического средства метилэфедрона массой 0,21 грамма из пакетика в обертку из-под конфеты и передала мужчине, после чего вышла из машины и направилась домой. Позже наркотик был изъят у водителя сотрудниками полиции.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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