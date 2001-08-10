Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра: 44, 46 и 59 лет, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период с 1 декабря 2018 года, двое обвиняемых, 44 и 46 лет, вступив в сговор, начали совместную деятельность по фиктивному трудоустройству иностранных граждан с целью их незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Так, один из них, согласно отведенной ему роли, лично встречался с подысканными им людьми, получал от них паспорта и миграционные карты, а также плату за услуги в размере 15 тысяч рублей с каждого. Часть полученных денег мужчина оставлял себе, остальное передавал подельнику вместе с документами. Тот в свою очередь на данных граждан оформлял фиктивные трудовые договоры, которые потом передавались обратно иностранцам.

В это время, один из обвиняемых, опасаясь, что оформляет большое количество людей по адресу только одного принадлежащего ему строительного объекта, решил обратиться к своей знакомой, не ставя ее в известность о своих намерениях. Фигурант предложил женщине за денежное вознаграждение подготавливать трудовые договоры и другие необходимые документы для постановки на учет иностранных граждан, а также в некоторых из них указывать ее саму в качестве принимающей стороны, на что та согласилась.

Также обвиняемый, с целью облегчить данный противоправный процесс, предложил 59-летнему знакомому тоже принять участие в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской федерации. Мужчина дал свое согласие и в соответствии с отведенной ему ролью, получал от товарища фиктивные документы о постановке на учет уроженцев стран ближнего зарубежья, на которых был указан в качестве принимающей стороны, ставя свою подпись. За это он получал вознаграждение в виде алкоголя и продуктов питания.

Так, за период с 1 декабря 2018 года по 9 апреля 2019 года трое фигурантов организовали незаконное пребывание 104 иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.