Сахалинец обвиняется в краже кольца с бриллиантами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в краже золотого кольца с бриллиантами стоимостью 127 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант арендовал комнату в квартире 49-летней жительницы Южно-Сахалинска. В зал, где проживала хозяйка, доступ ему был запрещен. Вход в него был оборудован выдвижной деревянной дверью без замка. В один из дней, находясь дома, мужчина решил выйти на балкон, чтобы покурить. Для этого ему необходимо было пройти через комнату потерпевшей. Хозяйки в этот момент не было дома, чем он и решил воспользоваться. Зайдя в зал, фигурант обратил внимание, что на комоде лежали ювелирные украшения женщины: пара золотых сережек и кольцо. Тогда он решил похитить одну из драгоценностей. Взяв кольцо, направился в ближайший ломбард, где сдал его за 2 с половиной тысячи рублей под залог. Полученные деньги он потратил на спиртное, не предполагая, что похищенное изделие инкрустировано 58 настоящими бриллиантами и стоит 127 тысяч рублей. Обвиняемый планировал выкупить кольцо, но так и не сделал этого. В настоящее время ювелирное изделие изъято и возвращено владельцу.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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