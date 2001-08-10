Сахалинец обвиняется в краже кольца с бриллиантами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в краже золотого кольца с бриллиантами стоимостью 127 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант арендовал комнату в квартире 49-летней жительницы Южно-Сахалинска. В зал, где проживала хозяйка, доступ ему был запрещен. Вход в него был оборудован выдвижной деревянной дверью без замка. В один из дней, находясь дома, мужчина решил выйти на балкон, чтобы покурить. Для этого ему необходимо было пройти через комнату потерпевшей. Хозяйки в этот момент не было дома, чем он и решил воспользоваться. Зайдя в зал, фигурант обратил внимание, что на комоде лежали ювелирные украшения женщины: пара золотых сережек и кольцо. Тогда он решил похитить одну из драгоценностей. Взяв кольцо, направился в ближайший ломбард, где сдал его за 2 с половиной тысячи рублей под залог. Полученные деньги он потратил на спиртное, не предполагая, что похищенное изделие инкрустировано 58 настоящими бриллиантами и стоит 127 тысяч рублей. Обвиняемый планировал выкупить кольцо, но так и не сделал этого. В настоящее время ювелирное изделие изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.