Сахалинец перевёл мошенникам почти полмиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратились двое граждан, которые пострадали от действий мошенников.
29-летний местный житель сообщил, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансового отдела банка. Звонивший сказал, что с его счетов пытаются списать денежные средства. Для предотвращения этих незаконных действий необходимо перевести деньги на безопасный счет, при этом сумма перевода не должна превышать 15 тысяч рублей.
Заявитель, прибыв в отделение своего банка, снял со счета 440 тысяч рублей и посредством банкомата осуществил ряд переводов на абонентский номер. Сумма причиненного ему ущерба составила 440 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Другой южносахалинец сообщил о том, что больше месяца назад в сети интернет на специальном ресурсе увидел объявление о продаже металлической лебедки на автомобиль стоимостью 10 тысяч рублей.
Его заинтересовало предложение, и он связался по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе диалога, обсудив детали, потерпевший указал свой адрес для отправки. Вскоре продавец прислал ряд фотографий транспортной накладной и чек, что якобы являлось подтверждением отправки товара. Тогда заявитель с целью его оплаты осуществил перевод на банковский счет. Однако товар до настоящего времени ему не поступил, а денежные средства не вернули. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, включаю оплату якобы за доставку.
Подготовлены запросы в банк о движении денежных средств и детализации телефонных звонков.
По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).
Устанавливаются лица, причастные к данным противоправным деяниям.
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