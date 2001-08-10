Сахалинец присвоил почти 600 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя областного центра, обвиняемого в хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Установлено, что летом прошлого года обвиняемый устроился продавцом-кассиром в магазин автомобильных запчастей и других принадлежностей в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Фигурант в начале октября в ночное время, управляя автомобилем знакомого, попал в ДТП, совершив столкновение с иномаркой. В связи с этим он договорился с пострадавшим водителем о выплате ему компенсации в размере 600 тысяч рублей. Фигурант пытался найти деньги у знакомых, но, по его словам, сделать этого ему не удалось. Когда он находился на рабочем месте, решился на хищение выручки из сейфа. Будучи материально-ответственным лицом, он имел доступ к деньгам. С помощью ключа обвиняемый открыл сейф, в котором находилось более 400 тысяч рублей, похитил денежные средства, после чего отправился домой. Уже потом он занял недостающую сумму у знакомых. В дальнейшем передал 600 тысяч рублей при встрече вышеуказанному пострадавшему водителю. Позже, 2 ноября, фигурант похитил еще примерно 130 тысяч рублей из сейфа, чтобы вернуть долги своим знакомым. После этого он больше не появлялся на рабочем месте. Недостача в размере свыше 560 тысяч рублей была обнаружена руководством во время проверки.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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