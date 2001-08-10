Сахалинец нашел кредитку и купил виртуальную

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя областного центра. Молодой человек обвиняется в кражес банковского счета.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, было установлено, что в один из дней обвиняемый в подъезде жилого дома в районе Спортивного проезда обнаружил банковскую карту. Убедившись, что рядом никого нет, он поднял ее и убрал в карман.

Позже, находясь на улице, молодой человек решил воспользоваться найденной кредиткой, чтобы совершать покупки в интернет-магазине компьютерных игр. Для начала, он перевел с нее на виртуальный кошелек 150 рублей, чтобы проверить, имеются ли на карте деньги. После того, как операция прошла удачно, он также зачислил еще около 17 тысяч рублей, а потом дополнительно примерно 26 тысяч рублей. Позже на эти деньги он приобрел в интернет-магазине виртуальный нож «бабочку» за 39 тысяч рублей, а на оставшиеся деньги произвел покупку различных компьютерных игр. Спустя некоторое время фигурант попытался совершить очередной перевод с найденной кредитки, но сделать ему этого не удалось, так как на ней закончились денежные средства. Поняв это, обвиняемый выбросил карту.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.