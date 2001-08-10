Сахалинец украл у друзей ювелирные украшения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя областного центра, который обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что в конце февраля молодой человек пришел в гости к своим друзьям, семейной паре с 7-летним ребенком. Во время разговора с обвиняемым, глава семьи попросил его поставить межкомнатные двери в квартире, на что тот согласился.
Во время работы, фигурант обратил внимание на стеллаж. Молодой человек, воспользовавшись тем, что рядом никого нет, заглянул в него и увидел розовую коробку с бантом. Внутри нее обвиняемый обнаружил ювелирные украшения, среди которых были пара сережек, кольцо с камнем, а также золотой браслет в виде гвоздя на общую сумму более 110 тысяч рублей.
Закрыв коробочку, фигурант положил ее незаметно к себе в карман. После этого он продолжил работу, а закончив ее, ушел к себе домой. Украшения он планировал продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Однако на следующий день ему поступил звонок от правоохранителей, которые попросили его приехать в отдел полиции для дачи объяснений по факту пропажи ювелирных изделий. Тогда фигурант решил вернуть украденную коробочку, которую в последующем оставил возле входной двери квартиры потерпевших.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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