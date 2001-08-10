На Сахалине грабителя задержали по горячим следам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июля в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Гражданка сообщила, что, когда она возвращалась домой после полуночи, у неё из рук вырвал дамскую сумку неизвестный, который скрылся во дворах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате самостоятельных поисков она нашла свою сумочку, выброшенную злоумышленником после осмотра содержимого. Среди похищенного оказались денежные средства в сумме 26 тысяч рублей и банковские карты, доступ к которым женщина быстро заблокировала, не позволив, тем самым, совершить с ними операции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за дежурные сутки задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который обратил внимание на женщину, когда направлялся к себе домой. Оказавшись в слабо освещённом месте, молодой человек, пользуясь физическим превосходством, дёрнул с плеча сумочку и скрылся бегством. Неподалёку он забрал из сумки ценности и выбросил её за ненадобностью.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого три тысячи рублей и имущество, приобретенное на украденные деньги, среди которых одежда и сотовый телефон с зарядным устройством. Гражданин дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Материал подготовлен на основе предварительных данных

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области