Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2021
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Прокурор Курильского района выехал на место гибели 11-летнего ребенка
15:25, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокурор Курильского района выехал на место гибели 11-летнего ребенка

Прокурор Курильского района выехал на место гибели 11-летнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района организована проверка по факту смерти 11-летнего ребенка, утонувшего 15.07.2021 на реке Змейка Курильского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Прокурор района незамедлительно выехал на место происшествия.

В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка на предмет исполнения органами местного самоуправления и иными уполномоченными лицами  законодательства о безопасности на водоемах, а также  законодательства о профилактике и безнадзорности  несовершеннолетних.

Кроме того,  на контроле находится  организованная Курильским МРСО СУ СК России по Сахалинской области  процессуальная проверка по данному факту.

 

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