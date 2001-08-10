Прокурор Курильского района выехал на место гибели 11-летнего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Курильского района организована проверка по факту смерти 11-летнего ребенка, утонувшего 15.07.2021 на реке Змейка Курильского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Прокурор района незамедлительно выехал на место происшествия.
В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка на предмет исполнения органами местного самоуправления и иными уполномоченными лицами законодательства о безопасности на водоемах, а также законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних.
Кроме того, на контроле находится организованная Курильским МРСО СУ СК России по Сахалинской области процессуальная проверка по данному факту.
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