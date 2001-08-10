Сахалинские власти продолжают держать на контроле ликвидацию последствий схода породы в Углегорском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход работ по ликвидации последствий схода породы в долину реки Желтая проконтролировал зампред сахалинского правительства Владимир Сидоренко. По поручению губернатора Валерия Лимаренко он совместно с представителями районной администрации и угольного разреза оценил на месте достаточность предпринимаемых мер, рассказали ТИА !Острова" в правительстве региона.

Напомним, в ночь на 10 июля 2021 года в Углегорском районе возле склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в долину реки сошла порода. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия, проводится расследование. Руководство разреза незамедлительно приступило к аварийно-восстановительным работам. В связи с ликвидацией последствий схода породы и необходимостью недопущения возникновения ЧС на территории муниципального образования введен режим повышенной готовности.

По оценке специалистов, первоочередная задача – соорудить в максимально сжатые сроки обводной канал для реки Желтая протяженностью около 500 метров. Это позволит избежать накопления воды в месте схода породы.

- Мы сразу же после случившегося инцидента запустили оперативные антикризисные мероприятия: построили дорогу к месту обвала и уже неделю возводим большой водоотводной канал для реки, русло которой оказалось перекрыто, – доложил зампреду директор разреза Алексей Шарабарин. – Мы стараемся как можно быстрее закончить эту работу. Канал построен уже на 70 процентов. Рассчитываем, что в предстоящую среду начнем спускать скопившуюся воду. В течение последующих месяцев будем последовательно углублять этот канал, чтобы постепенно увеличивать сток и остановить подмывание сошедшей породы. Нам поставлен срок завершить эту работу к октябрю.

Строительство водоотводного канала – это первый этап в ликвидации последствий инцидента. К октябрю будет построен еще один технический водоотводной канал, предназначенный для улавливания дождевых и талых вод.

Для кардинального решения проблемы необходимы дополнительные инженерные решения. Сейчас в оперативном режиме отрабатывается проект обустройства ряда сооружений. Планируется восстановление устойчивости отвала и проведение рекультивационных мероприятий. К весне следующего года район должен иметь готовый, прошедший экологическую экспертизу проект, который позволит оперативно развернуть соответствующие работы.

- Сразу на первом заседании КЧС руководство разреза получило от нас ряд установок, чтобы как можно быстрее снять первоочередные острые вопросы. Мы постоянно внимательно следим, как выполняются эти указания, – сообщил Владимиру Сидоренко глава Углегорского района Сергей Дорощук. – Наша важнейшая задача – не допустить, чтобы технологический инцидент сказался на качестве водоснабжения наших жителей. Поэтому постоянно мониторим состояние питьевой воды. Новые очистные сооружения, которые не так давно ввели в работу, полностью справляются со своей функцией. Вода в норме. Убежден, что так будет и в дальнейшем. Также усилен мониторинг мутности воды двух сообщающихся между собой рек – Желтой и Углегорки.

В настоящее время в районе схода породы выставлен пост круглосуточной охраны для ограничения доступа жителей на опасный участок. Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы.

– Мы продолжим самым пристальным образом следить за ситуацией в Углегорском районе и держать ее на особом контроле, как того требует губернатор Валерий Лимаренко, – в свою очередь отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. – Для нас крайне важно в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия инцидента и ни в коем случае не допустить, чтобы он сказался на качестве водоснабжения местных жителей или привел к каким-либо другим негативным последствиям. По нашим оценкам, предпринятые меры на данном этапе, в целом, обеспечивают решение этой задачи.

Завтра губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет совещание по вопросу ликвидации последствий схода породы в Углегорском районе с участием представителей контрольных и надзорных органов, Восточной горнорудной компании, которая ведет хозяйственную деятельность на Солнцевском угольном разрезе, и администрации Углегорского района.