На Сахалине за выходные выявлено более 50 водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 16 по 18 июля 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 55 дорожно-транспортных происшествий. Из них, шесть ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили телесные повреждения, расскаазли ТИА "Отсрова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 52 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении восьми водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 69 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

16 июля в 08 часов 00 минут, 54-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался по улице Дьяконова, в городе Аниве. В районе дома № 47А, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, 64-летний мужчина и 73-летняя женщина получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

17 июля в 00 часов 30 минут, 23-летний водитель, стаж вождения которого составляет пять лет, управляя автомобилем "Тойота-Марк 2", двигался в западном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск - Холмск". На 13 километре совершил наезд на пешехода, который в нарушение ПДД РФ, двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, а также без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП, 50-летний мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

18 июля в 11 часов 50 минут, 62-летний водитель, стаж вождения которого составляет 34 года, управляя автомобилем "Митсубиси Паджеро Мини", двигался в южном направлении, по улице Матросова, в Троицком. В районе дома № 23, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору уличного освещения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, водитель получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.