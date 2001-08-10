Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2021
Сегодня 21:09
74,17|87,57|66,91
В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду
12:03, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Аниве ищут утонувшего мужчину

В Аниве ищут утонувшего мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе с. Урожайное, в реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поисковым мероприятиям незамедлительно привлекли спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, в количестве 5 человек и 1 единицы техники. Было обследовано 100 кв. м. реки Лютога и 250 м береговой полосы. Поиски результатов не дали.

Сегодня утром из Южно-Сахалинска в Анивский район вновь выдвинулись спасатели ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человек, 1 единицы техники и 3 водолазных комплекта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?