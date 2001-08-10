В Аниве ищут утонувшего мужчину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 июля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе с. Урожайное, в реке Лютога во время купания утонул мужчина 1997 года рождения. К поисковым мероприятиям незамедлительно привлекли спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, в количестве 5 человек и 1 единицы техники. Было обследовано 100 кв. м. реки Лютога и 250 м береговой полосы. Поиски результатов не дали.
Сегодня утром из Южно-Сахалинска в Анивский район вновь выдвинулись спасатели ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человек, 1 единицы техники и 3 водолазных комплекта.
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