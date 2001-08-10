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В Александровске-Сахалинском потушили пожар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 июля в 02.14 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Управления противопожарной службы Сахалинской области.
Огнеборцы прибыли на место в 02.17. К этому моменту горело бесхозное строение на площади 150 квадратных метров. Пожар локализовали в 02.40, а полностью ликвидировали в 04.50.
В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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