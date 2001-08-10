Хозяин собаки, напавшей на пожилую курильчанку, заплатит за моральный вред
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка по факту нападения в с. Отрада на пенсионерку крупной собаки, без привязи гулявшей по территории населенного пункта.
В ходе проведенной проверки установлено, что хозяин собаки, в нарушение федерального законодательства не обеспечил безопасное для окружающих нахождение крупного животного на территории своего земельного участка, в связи с чем собака имела свободный доступ к пешеходной дорожке, примыкавшей к частному землевладению, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Ввиду бездействия хозяина собаки проходившая по улице пенсионерка подверглась нападению животного, в результате которого согласно справке эксперта, ей причинен легкий вред здоровью.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что хозяин животного не принял мер к возмещению причиненного гражданину вреда, прокурор района обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Южно-Курильский районный суд согласился с позицией прокурора и постановил взыскать с хозяина животного сумму компенсации морального.
Решение в законную силу не вступило.
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