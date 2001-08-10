На Сахалине запретили продавать газ детям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области совместного с депутатами Сахалинской областной Думы разработан проект закона «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Сахалинской области и о внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».

Основанием для разработки законопроекта послужило то, что в последнее время несовершеннолетние часто становятся жертвами злоупотребления наркотическими и токсическими веществами. Вдыхание газа из зажигалок, газовых смесей из портативных газовых баллонов, предназначенных для заправки газом, стало «эпидемией» среди подростков. Гоняясь за эффектом галлюцинаций, подростки, по информации медиков, часто теряют сознание и в этом состоянии уже не могут самостоятельно регулировать процесс вдыхания газа, в результате чего отравление газом приводит к летальному исходу.

Изучение обстоятельств гибели несовершеннолетних показало, что газовые баллоны, содержащие смесь пропана и бутана, подростки приобретали в магазинах и киосках розничной торговли и, используя ингаляционный путь введения химических веществ в свой организм, получали токсическое отравление, влекущее за собой наступление смерти. Кроме того, газ изобутан приводит к сердечной аритмии, нарушению функций головного мозга и легких, ребенок может остаться инвалидом.

В соответствии с законопроектом в целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалок, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также баллонов со сжиженным углеводородным газом любой емкости, используемых для заправки зажигалок и иных бытовых нужд). За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей, на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

По результатам рассмотрения региональным парламентом указанного законопроекта Губернатором Сахалинской области принят Закон Сахалинской области от 25.06.2021 № 49-ЗО, который вступил в силу с 06.07.2021.