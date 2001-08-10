Сахалинец обокрал собутыльника, пока тот спал после возлияний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый в день совершения преступления находился в гостях у потерпевшего, где совместно с ним и их общим знакомым распивал спиртное. В какой-то момент хозяин квартиры ушел спать, оставив на столе свой мобильный телефон. Товарищ фигуранта предложил последнему покинуть квартиру и ушел, сказав, что будет ждать на улице. В этот момент злоумышленник решил похитить имущество потерпевшего. Он взял телефон хозяина квартиры и положил себе в карман. Далее он зашел в комнату, где спал потерпевший, и увидел на нем серебряный браслет и цепочку. Аккуратно сняв украшения со спящего мужчины, злоумышленник посмотрел по сторонам и заметил приоткрытую дверь шкафа. Заглянув внутрь, он обнаружил коробку с еще одним мобильным телефоном и три зарядных устройства. Помимо этого, на одной из полок фигурант приметил портативную музыкальную колонку. Указанное имущество злоумышленник забрал с собой.

После этого с указанным имуществом злоумышленник скрылся с места преступления. Впоследствии, обвиняемый продал краденные вещи и потратил вырученные деньги на спиртное. Ущерб составил более 27 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.