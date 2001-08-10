Житель Сахалина пойдет под суд за кражу у собственной бабушки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в краже с банковского счета.
Установлено, что фигурант в день кражи находился дома. Достоверно зная, что у его бабушки есть денежные средства, которые она от него прячет, он решил их похитить. Ранее он уже крал деньги родственницы, за что уже привлекался к уголовной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Когда женщины не было дома, фигурант зашел обыскал ее комнату. В шкафу он обнаружил конверт из-под авиабилетов, внутри которого лежали 10 тысяч рублей. Данные средства обвиняемый похитил и потратил в дальнейшем на алкоголь и продукты питания.
Он же, находясь в квартире со своей бабушкой, попросил у родственницы мобильный телефон, поскольку своего у него не было. Зайдя в смс-сообщения, фигурант увидел, что на счету банковской карты пенсионерки имеются денежные средства. Тогда, воспользовавшись случаем, он перевел со счета пенсионерки около 300 рублей на свой электронный кошелек, после чего вернул ей телефон. Позже он снова попросил устройство и таким же образом перевел уже 3 тысячи рублей. Все сообщения о вышеуказанных операциях он удалил, чтобы потерпевшая не заметила пропажу денег. Похищенные средства злоумышленник потратил на спортивные ставки.
Он же, спустя несколько дней, находясь дома, решил снова похитить деньги у заявительницы. Ранее фигурант видел, что под обложкой паспорта у пенсионерки лежит несколько купюр. Пока бабушка была отвлечена, обвиняемый достал документ из ее сумки и обнаружил в нем 10 тысяч рублей. Деньги фигурант спрятал в карман, а паспорт пенсионерки вернул на место.
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