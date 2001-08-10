На Сахалине продавец закупилась на кредитку, забытую покупателем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Березняки. Женщина подозревается в краже с банковского счета.

Установлено, что в магазин, где данная гражданка работает продавцом, зашел её знакомый чтобы сделать покупки. Мужчина забыл свою карту на платежном терминале, чем и воспользовалась подозреваемая. Женщина совершила за чужой счет несколько покупок сначала в "своем" магазине, а затем отоварилась на еще одной торговой точке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Желая избежать ответственности, злоумышленница позвонила потерпевшему и сообщила, что его кредитку забрал неизвестный ей мужчина. Однако при последовавшем разбирательстве сотрудники полиции установили ее причастность к хищению, поскольку ее действия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по Сахалинской области напоминает, если вы потеряли свою банковскую карту как можно быстрее заблокируйте ее. Для этого достаточно связаться по телефону со службой банка.

Помните, что утеря вещи не лишает ее законного владельца. Если Вы нашли чужую банковскую карту - позвоните в банк, который ее выпустил, сообщите о находке и попросите заблокировать её либо отнесите карту в ближайший отдел полиции.