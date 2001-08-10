Сахалинец обманул соседа по такси на сто долларов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился 65-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный путем обмана похитил у него 100 долларов США.
Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что потерпевший поймал такси чтобы поехать домой. С собой у него была вышеуказанная валюта одной купюрой, и он планировал ее по дороге разменять, чтобы, в том числе по приезду расплатиться с водителем.
По дороге такси остановили ещё двое граждан, ранее незнакомых потерпевшему. Один из мужчин вышел ранее, а со вторым пассажиром они разговорились, и пенсионер рассказал, что ему надо разменять деньги. Тогда гражданин предложил заявителю обменять купюру на рубли, которые как раз хранятся у него дома. Затем он указал ближайший дом, к которому подъехало такси, взял купюру и зашел в подъезд, откуда уже не вышел.
Потерпевший длительное время прождал мужчину, а когда понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и в скором времени задержали его. Им оказался 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Деньги злоумышленник успел разменять и потратить по своему усмотрению
Возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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