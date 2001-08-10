В Томари нашли инженера с поддельным дипломом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Томаринского района проведена проверка ОП «Сахалинская ГРЭС» ПАО «Сахалинэнерго» на предмет соблюдения законодательства в сфере электроэнергетике.
Установлено, что один из сотрудников предоставил заведомо ложные сведения о получении документа о высшем профессиональном образовании, что позволило ему занять должность инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ОППР 1 категории. Кроме того, в 2019 году указанный сотрудник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В связи с этим, прокуратурой района в адрес ОМВД России по Томаринскому городскому округу направлены материалы проверки, по результатам рассмотрения которых принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).
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