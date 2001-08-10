Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2021
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Поронайский заповедник накажут за отсутствие Глонасс на пожарной технике

Поронайский заповедник накажут за отсутствие Глонасс на пожарной технике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах в ФГБУ "Государственный заповедник "Поронайский", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что учреждение, в нарушение законодательства, не оборудовало пожарную технику, используемую при тушении пожаров аппаратурой спутниковой навигации Глонасс или Глонас/gps, а также не обеспечено плугом тракторным лесным или полосопрокладывателем, грунтометом, бульдозерной навеской и другими огнетушащими орудиями с транспортными средствами.

Об устранении нарушений законодательства директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого  должностное лицо привлечено к ответственности, однако отмеченные нарушения не устранены.

В связи с этим, в Поронайский городской суд направлено исковое заявление о понуждении учреждения устранить выявленные нарушения. Решением Поронайского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

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