Поронайский заповедник накажут за отсутствие Глонасс на пожарной технике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах в ФГБУ "Государственный заповедник "Поронайский", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что учреждение, в нарушение законодательства, не оборудовало пожарную технику, используемую при тушении пожаров аппаратурой спутниковой навигации Глонасс или Глонас/gps, а также не обеспечено плугом тракторным лесным или полосопрокладывателем, грунтометом, бульдозерной навеской и другими огнетушащими орудиями с транспортными средствами.

Об устранении нарушений законодательства директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ответственности, однако отмеченные нарушения не устранены.

В связи с этим, в Поронайский городской суд направлено исковое заявление о понуждении учреждения устранить выявленные нарушения. Решением Поронайского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.