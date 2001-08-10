Поронайский заповедник накажут за отсутствие Глонасс на пожарной технике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах в ФГБУ "Государственный заповедник "Поронайский", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Установлено, что учреждение, в нарушение законодательства, не оборудовало пожарную технику, используемую при тушении пожаров аппаратурой спутниковой навигации Глонасс или Глонас/gps, а также не обеспечено плугом тракторным лесным или полосопрокладывателем, грунтометом, бульдозерной навеской и другими огнетушащими орудиями с транспортными средствами.
Об устранении нарушений законодательства директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ответственности, однако отмеченные нарушения не устранены.
В связи с этим, в Поронайский городской суд направлено исковое заявление о понуждении учреждения устранить выявленные нарушения. Решением Поронайского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
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