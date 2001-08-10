Четыре района Сахалина находятся в зоне высокой пожарной опасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июля на территории Смирныховского, Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется высокая пожарная опасность лесов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности:
- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
- не оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах;
- не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- обязательно залить водой костер, покидая стоянку.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
13:15 15 Июля Сахалинец перевёл мошенникам почти полмиллиона рублей
13:15 15 Июля Сахалинец обвиняется в краже кольца с бриллиантами
Выбор редакции
- 13:47 Вчера Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
- 11:53 19 Июля Сахалинцы взяли "серебро" Дальнего Востока по пейнтболу
- 10:22 14 Июля Организаторам игорного бизнеса на Сахалине дали разные сроки
- 10:45 13 Июля Сахалинцам в прямом эфире расскажут, как хорошо благоустраивается областной центр
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?