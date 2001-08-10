Четыре района Сахалина находятся в зоне высокой пожарной опасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июля на территории Смирныховского, Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется высокая пожарная опасность лесов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности:

- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;

- не оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах;

- не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- обязательно залить водой костер, покидая стоянку.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.