В Корсаковском районе задержали браконьеров с лососями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Корсаковскому городскому округу при поддержке сотрудников Росгвардии в рамках операции "Путина" в районе устья реки Подорожка были задержаны двое граждан, которые осуществляли незаконный вылов рыбы – симы. Для добычи они использовали запрещенное орудие лова - ставную сеть. На момент задержания граждане добыли 21 рыбу лососёвых пород. Сумма причиненного ущерба от незаконных действий составила более 215 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Водные биоресурсы и орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору.
В отношении подозреваемых, 27-ми и 32-летних жителей областного центра, ранее судимых за имущественные преступления и браконьерство, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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