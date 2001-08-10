В Корсаковском районе задержали браконьеров с лососями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Корсаковскому городскому округу при поддержке сотрудников Росгвардии в рамках операции "Путина" в районе устья реки Подорожка были задержаны двое граждан, которые осуществляли незаконный вылов рыбы – симы. Для добычи они использовали запрещенное орудие лова - ставную сеть. На момент задержания граждане добыли 21 рыбу лососёвых пород. Сумма причиненного ущерба от незаконных действий составила более 215 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Водные биоресурсы и орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору.

В отношении подозреваемых, 27-ми и 32-летних жителей областного центра, ранее судимых за имущественные преступления и браконьерство, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.